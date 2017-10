Stranger Things 2 : Winona Ryder, sublime, et Millie Bobby Brown, méconnaissable

Bien sûr, il fallait également compter sur la bande de jeunes acteurs qui tiennent le haut de l'affiche, ceux qui avec l'aide d'Eleven, incarnée par Millie, ont permis retrouver de le petit Will, évanoui dans une autre et terrifiante dimension : parmi eux l'adorable Gaten Matarazzo (vu récemment dans l'excellent clip de Katy Perry Swish Swish), le prometteur Finn Wolfhard (actuellement à l'affiche de It), mais aussi Caleb McLaughlin. À la petite bande, s'ajoutent les plus grands Natalia Dyer, Joe Keery et sa compagne Maika Monroe (vue dans It Follows), ainsi que les petites nouvelles Linnea Berthelsen et Sadie Think.

Parmi les adultes, il fallait compter sur la présence de l'acteur Matthew Modine, des créateurs de la série Matt et Ross Duffer ainsi que du musicien Kyle Dixon qui cosigne la bande originale envoûtante et délicieusement rétro de Stranger Things avec son complice Michael Stein.