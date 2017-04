Stranger Things : Une star de la série fait son coming out !

Révélation de la série Stranger Things – dont le personnage de Barb était au coeur de toutes les spéculations quant à sa mort ou non – et star du show Riverdale, toujours sur Netflix, Shannon Purser s'est épanchée sur sa sexualité d'une manière inédite. Une semaine après avoir ouvert le sujet sur Twitter et enflammé les fans en affirmant qu'"être à l'aise avec sa sexualité est une processus" et s'être dite "anxieuse" à l'idée de devoir la définir en faisant d'étranges sous-entendus, l'actrice de 19 ans a fini par briser la glace.

Dans un tweet publié le 19 avril, la comédienne fait son coming out bisexuel. "Je viens tout juste de faire mon coming out bisexuel auprès de ma famille et mes amis, confie la jeune femme. C'est quelque chose que je suis toujours en train de préparer et d'essayer de comprendre, et je n'aime pas trop en parler. Je suis très très nouvelle dans la communauté LGBT." En écho à ses propos de la semaine passée, Shannon a avoué que son "tweet manquait de délicatesse" et qu'elle n'avait "jamais voulu aliéner qui que ce soit". "Je ne faisais pas référence à tous les coupleurs de Beronica [des fans veulent mettre en couple les personnages de Betty & Veronica dans Riverdale, NDLR], juste à ceux qui ont été particulièrement cruels envers moi. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas une chose maligne et gentille à dire et je me suis auto-déçue. Je m'excuse pour ceux qui ont été blessés", a écrit la jeune star en référence à un tweet qu'elle avait effacé.

Les fans l'avaient accusée d'avoir fait du queerbaiting, pratique qui vise à faire des allusions et sous-entendus homo-érotiques sans jamais aborder le sujet de manière explicite et qui est considérée par beaucoup comme une forme de déni, et est intrinsèquement homophobe et hétérosexiste selon de nombreux fans. La jeune actrice avait notamment nié une relation gay entre les deux personnages féminins de Riverdale, suscitant l'ire des fans de la série.