Stromae et sa femme Coralie, enceinte, font un triomphe avec le défilé Mosaert

Bonus pour les invités présents (dont faisaient notamment partie Antoine de Caunes, Karole Rocher et Thomas Ngijol) : la présentation s'est faite au son d'une nouvelle chanson composée par l'artiste belge. Selon l'AFP, le morceau d'une dizaine de minutes s'intitule Défiler et sera disponible sur les plateformes dès le 25 avril prochain. "C'est la collection qui a inspiré la musique (...) et non pas la musique qui a inspiré une collection, a commenté Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver. C'est un titre comme ça, qui se prêtait à l'occasion. Je ne m'interdis pas de refaire un album, mais franchement je ne sais pas quand ce sera", a-t-il précisé. Pour rappel, lors de sa dernière tournée en 2015, alors qu'il était de passage en Afrique, il avait dû annuler des concerts en raison des effets secondaires d'un traitement préventif contre le paludisme. Il avait depuis pris ses distances avec la musique. Il y a quelques semaines, il avait néanmoins amorcé un retour surprise sur scène à Bruxelles, invité par le rappeur Orelsan. "C'était cool. C'était comme un parrainage de la part d'Orelsan, comme s'il m'aidait à remonter sur scène. Ça a été un vrai plaisir", a-t-il concédé.

Cette collection est la plus complète

Jusqu'au 13 mai prochain, une exposition intitulée Mosaert fabrique dédiée à la marque fondée par Stromae, Coralie Barbier et Luc Junior Tam prendra par ailleurs ses quartiers au Bon Marché. Lancé en 2009 à Bruxelles, le collectif couvre divers domaines artistiques : musique, vidéo-clips, graphisme, mode et désormais décoration d'intérieur. "Quand on a commencé à créer des vêtements, on n'était pas dans une optique de lancer une marque, mais de créer un univers global autour de l'album Racine Carrée [sorti en 2013, ndlr]", a expliqué à l'AFP Coralie Barbier. "Tout a commencé avec cette influence de wax africaine correspondant aux directions musicales que Paul avait prises pour cet album. (...) Cette [cinquième] collection [est] la plus complète jusqu'ici", a ajouté la future maman, dont le petit ventre se devinait sous la combinaison blanche.

Après une collaboration avec Repetto en 2017, la nouvelle collection capsule (ligne de vêtements en édition limitée) présentée vendredi est constituée de T-shirts, sweats, shorts, teddys et chaussettes accompagnées de claquettes. Aucun doute que le succès sera au rendez-vous.