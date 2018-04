Stromae : Les mots d'amour de sa femme Coralie, enceinte de leur premier enfant

Coralie Barbier a connu l'euphorie du succès avec Stromae, qu'elle habillait sur ses tournées, mais aussi l'épreuve de la maladie. Celui à qui elle est unie depuis 2015 lui a fait la plus grosse des frayeurs l'année de leur mariage en étant rapatrié d'urgence alors qu'il devait donner des concerts en Afrique. En cause, une mauvaise réaction à un traitement anti-paludisme.

Tous les deux passionnés de mode, Paul Van Haver (le vrai nom de Stromae) et son épouse travaillent ensemble sur Moseart, marque de prêt-à-porter créée par l'interprète de Papaoutai. Coralie Barbier endosse le rôle de styliste. Une collaboration professionnelle qui leur réussit plutôt bien vu le succès de leur dernière collection placardée partout dans Paris. Ce bonheur n'est pas le seul puisque les jeunes époux accueilleront dans quelques mois leur premier enfant, une grossesse qui les enchante mais qu'ils n'ont pas dévoilée. Un certain Julian Perretta s'en est chargé pour eux au mois de mars.

Comblée personnellement et professionnellement, Coralie Barbier s'est laissée aller à quelques mots doux adressés à son époux, assez rares pour être relevés. La jeune styliste belge n'est pas de celles qui s'épanchent sur sa vie privée. Jeudi 19 avril 2018, la future maman s'est autorisé un léger écart en adressant une déclaration d'amour à Stromae. "My best friend, my love, my person", a-t-elle publié sur sa page Instagram, publiant une photo d'elle et son homme prise durant la promotion de la cinquième collection de Moseart marquée par un défilé réussi au Bon marché, à Paris.