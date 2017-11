Stromae malade : Sa femme Coralie rassure avec une tendre photo

On se souvient qu'à l'époque, en juin 2015, Stromae avait été rapatrié d'urgence du Congo et avait dû reporter toute une partie de sa tournée. Une douloureuse épreuve dans laquelle il avait pu compter sur le soutien sans faille de sa moitié, son épouse Coralie Barbier.

Hélas, plus de 2 ans après, le chanteur et créateur de mode est toujours souffrant. Début octobre Paul Van Haver (le vrai nom de l'artiste) avait en effet confié au quotidien Libération avoir fait une rechute : "J'ai fait une rechute il n'y a pas longtemps (...) Pour être honnête, j'ai été hospitalisé, donc là je suis encore un peu sous traitement, et c'est pour ça que je me réveille tard (...) Je perds la boule complètement. C'est vraiment pas chouette."

Dans Marianne il avait également décrit les symptômes de cette douloureuse maladie : "Ça tourne dans la tête, et on a de grosses crises d'angoisse. En dehors de ça, je suis assez facile à vivre."