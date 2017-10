Stromae malade : Vitaa confirme qu'il ne va pas bien...

Victime d'une mauvaise réaction au traitement anti-paludisme qui lui avait été prescrit lors d'un séjour au Rwanda il y a deux ans, Stromae garde aujourd'hui encore des séquelles ! Le chanteur belge, qui a récemment fait une rechute et est sous-traitement, va assez mal. La chanteuse Vitaa confirme...

Interrogée par Telestar.fr, à l'occasion de sa participation au Concert pour la tolérance à Agadir, la chanteuse en a dit un peu plus sur l'état de santé de Stromae, avec qui elle a travaillé sur son disque J4M. "On est en contact. J'étais au courant. C'est lié à son traitement donné quand il était en Afrique. On sent qu'il n'est pas bien et c'est pour ça qu'il a pris du recul. Pour faire ce métier, il faut être bien dans sa tête car cela demande de l'investissement humain", a-t-elle confié.

Stromae (alias Paul Van Haver) qui fait effectivement une pause loin de la musique au profit de la mode, est lucide sur son état et a bien conscience qu'il n'est plus vraiment le même depuis l'épisode de 2015. "Je perds la boule complètement. C'est vraiment pas chouette", a-t-il confié le 7 octobre à Libération.

Thomas Montet