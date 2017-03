Stromae : Qui est Coralie, sa femme qu'il a tenu à épouser en secret ?

Tout le monde le connaît sous le nom de Stromae (pour maestro), mais l'interprète des tubes Alors on danse, Papaoutai... s'appelle en réalité Paul Van Haver. C'est sous sa véritable identité que la star belge de 32 ans – qui a mis sa carrière musicale entre parenthèses malgré son immense succès – planche à présent sur de nouveaux projets. Paul, comme il faut dorénavant l'appeler, s'investit dans Mosaert, le label co-créé avec sa femme, Coralie Barbier, styliste de formation. C'est justement autour de cette actualité artistique qu'il communique en ce moment, accompagné de celle avec qui il travaille et qui partage sa vie amoureuse.

Parti à la rencontre du couple à Bruxelles, dans ses locaux installés dans le quartier d'Anderlecht, Libération publie ce vendredi 17 mars des confidences rares. Cora et Paul, comme ils s'appellent respectivement au quotidien, évoque leur mariage célébré en secret le 12 décembre 2015. Les jeunes époux s'expliquent sur cette volonté de s'unir loin des regards, dans la simplicité. "Ce n'est pas parce que je suis un peu connu que ma vie entière doit être à livre ouvert, explique Stromae. "On n'est pas du tout Dallas dans notre style de vie. Je suis à côté de Paul, c'est très clair entre nous, l'exposition médiatique n'est pas légitime pour moi. J'ai toujours appris à gérer, même si je n'ai pas forcément hyper confiance en moi", poursuit Coralie. Stromae est le premier à reconnaître que sa célébrité peut s'avérer très pesante, surtout pour son entourage. "Ce n'est pas facile d'être à mes côtés, je prends beaucoup d'espace, la médiatisation impacte les proches. Du coup, je me sens coupable et, dans le privé, j'ai tendance à m'effacer", confesse l'artiste. Des contraintes qui ne l'empêchent malgré tout pas de travailler avec aisance avec Coralie. "On est bienveillant l'un envers l'autre, pas toujours d'accord, mais très diplomate. Le boulot au quotidien est réel depuis la fin de sa tournée", explique la jeune femme.

Qui est Coralie Barbier ?

Si tout le monde la connaît comme la femme de Stromae, Coralie Barbier partage bien plus que de l'amour et un projet professionnel avec le faiseur de tubes en stand by. Libération évoque la perte de leurs pères respectifs lorsqu'ils étaient tous deux enfants. Si l'on sait que Stromae a perdu le sien dans un massacre au Rwanda, celui de Coralie a été victime d'un accident de plongée alors qu'elle n'avait que 7 ans et demi. C'est sa maman, Isabelle, directrice de crèches, qui l'a élevée seule avec ses deux autres soeurs Saskia et Manon, qui ont les pas de leur maman en restant dans le social. La première, l'aînée, est psychologue, tandis que la seconde est éducatrice.

Coralie décide de prendre son envol très tôt. Elle n'a que 17 ans lorsqu'elle quitte le cocon familial de Namur pour s'installer à Bruxelles. Employée dans la grande distribution, la jeune femme rejoint en même temps le monde du prêt-à-porter en rejoignant la marque Mais il est où le soleil ? Débute alors sa collaboration avec Stromae qu'elle rencontre en 2012 lors s'une soirée, via un ami en commun. Elle imagine "un costume pour chacun des morceaux de l'album Racine carrée". L'amour entre ces deux artistes naît ensuite...

Olivia Maunoury

