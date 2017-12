Stromae : Ses émouvantes retrouvailles avec son demi-frère Ibrahim...

Il y a deux ans, Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, revenait sur les traces de sa famille au Rwanda, à l'occasion d'un concert. Le chanteur, qui a vécu toute sa vie en Belgique, revoyait ainsi pour la deuxième fois son demi-frère, Ibrahim Cyusa. Des retrouvailles émouvantes racontées dans les pages de Paris Match.

En 1991, Pierre Rutare, le papa de Stromae (né en 1985), décide de retourner à Kigali pour monter un cabinet d'architecture, laissant derrière lui sa femme et son fils, alors âgé de 6 ans. Entre 1991 et 1994, le père du chanteur fait la connaissance au Rwanda d'une femme dont il tombe amoureux, Alphonsine, et avec laquelle il a alors trois enfants. En 1994, en plein conflit entre les Tutsi et les Hutu : "Le père de Stromae avait été arrêté dans sa maison, puis emmené par la garde présidentielle. On ne sut jamais où. Il avait 35 ans", détaille Match. Toutefois, la maman de Stromae ne dira la vérité à son fils que lorsqu'il aura 12 ans...

En 2015, Stromae retourne une seconde fois au Rwanda - il y visiblement allé en 1991 puisque Match dit qu'il avait 6 ans à l'époque mais "Ibrahim [qui a 4 ans de moins et est donc né en 1989, NDLR] était trop jeune, il n'en a gardé aucun souvenir" -, et revoit plusieurs membres de sa famille élargie, dont les survivants du massacre. C'est aussi l'occasion de retrouver Ibrahim, qu'il "serre dans ses bras". "Adolescent, il a souvent voulu appeler la Belgique et lui parler... Par pudeur, par discrétion, il n'osait pas (...) Enfin, il le voit en vrai. 'Je suis jaloux, Ibrahim ! Tu ressembles encore plus à papa que moi !", lui dira Stromae. Son petit-frère, lui aussi dans la musique, avait été sauvé lorsqu'il avait 4 ans "par un inconnu qui l'a porté sur ses épaules, avant d'être assassiné sur un trottoir", apprend-t-on.

Stromae, qui ne reste malheureusement que deux jours, et son frère "n'ont pas vraiment le temps d'évoquer leurs souvenirs" et sont happés par le monde autour. Le chanteur n'osera pas non plus "évoquer le manque dont il a souffert"...

