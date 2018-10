Sugar Sammy : Sa blague gênante sur l'affaire Gilbert Rozon

Sugar Sammy a un humour corrosif, comme il l'a prouvé dans Incroyable Talent 2018. Invité dans C à vous (France 5) jeudi 18 octobre 2018 avec Hélène Ségara et Marianne James, qui font également partie du jury, l'humoriste de 42 ans a revu à l'écran quelques-unes de ses blagues les plus mordantes lors du tournage, parmi lesquelles une sur... l'affaire Gilbert Rozon.

"C'est toi Gilbert ?", peut-on l'entendre demander à un candidat qui était en slip sur le plateau. Une allusion claire à l'ancien membre du jury de La France a un incroyable talent et l'affaire qui l'a éclaboussé. Pour rappel, en octobre 2017, une dizaine de femmes sortaient de leur silence après que les médias ont annoncé que Gilbert Rozon était accusé de harcèlement et d'agressions sexuels.

L'animatrice canadienne Julie Snyder, qui en faisait partie, avait porté plainte contre l'ancienne figure de M6. Lorsque l'affaire est sortie, il a quitté Incroyable Talent et la chaîne. En septembre dernier, c'est sa belle-soeur Martine Roy qui sortait du silence et assurait avoir été abusée par Gilbert Rozon. Ce dernier a toujours nié toutes les accusations.