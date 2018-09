Suge Knight : L'ex-producteur de rap condamné à 28 ans de prison

C'est la fin d'une saga vieille de plus de 3 ans : Suge Knight (de son vrai nom, Marion Hugh Knight Jr.) a été condamné à 28 ans de prison pour le meurtre d'un ancien ami et partenaire en affaires. L'ex-producteur de rap a échappé à la perpétuité en plaidant nolo contedere (littéralement : "je ne souhaite pas contester")...

Il risquait la perpétuité mais y a échappé en plaidant non contestation aux chefs d'accusation. Le fondateur du défunt label Death Row Records (sur lequel étaient signés Snoop Dogg et Tupac) a également évité un procès avec sélection des membres du jury. Suge Knight a déjà passé trois années et demie en détention dans l'attente du jugement. Une fois libéré, il sera soumis à une période de probation de trois ans.

Dans l'après-midi du jeudi 29 janvier 2015, une altercation éclate entre le coupable et deux hommes sur le tournage du film Straight outta Compton, consacré au légendaire groupe de rap des années 90 NWA. La dispute se poursuit sur le parking d'un fast-food, où le producteur américain de 50 ans renverse volontairement ses deux interlocuteurs, Terry Carter et Cle "Bone" Sloan.

En témoigne une vidéo de caméra surveillance publiée par TMZ, Suge Knight a d'abord roulé en marche arrière sur Cle Sloan, puis fait marche avant sur son corps déjà à terre. Il a ensuite renversé Terry Carter. Ce dernier a également péri.