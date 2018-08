Suicide à 18 ans d'Ellie Soutter : Son père, brisé, tente d'expliquer sa mort

Le 25 juillet 2018, jour de son 18e anniversaire, Ellie Soutter, du snowboard britannique, se suicidait sans laisser aucune explication sur son geste. Sous le choc, ses proches ont cherché à comprendre et, aujourd'hui, son père Tony se confie pour la première fois et évoque notamment la pression et des troubles mentaux.

Pourquoi Ellie Soutter, 18 ans et grand espoir du snowboard britannique, s'est-elle suicidée le jour de ses 18 ans ? Pour rappel, le corps sans vie de la jeune fille a été retrouvé le 25 juillet 2018 dans la station de ski française des Gets (Haute-Savoie), où elle vivait depuis huit ans avec son père. Le coeur brisé, ce dernier, Tony Soutter, avait rapidement communiqué sur cette disparition tragique. Aujourd'hui, en deuil, il tente de comprendre le geste de sa fille. À lire aussi Suicide d'Oksana Chatchko : La Femen de 31 ans s'est donné la mort à Paris Ellie Soutter, championne de snowboard, est morte le jour de ses 18 ans Ellie Soutter, morte à 18 ans : La snowboardeuse s'est suicidée Dans une interview accordée à la BBC South East, c'est un papa très digne qui s'est confié, évoquant la possibilité que sa fille se soit donné la mort à cause de la pression. Selon lui, le point de non-retour a été atteint lorsqu'elle a raté un avion pour rentrer dans son Angleterre natale. "Elle a toujours voulu être la meilleure", commente ainsi Tony Soutter, assurant qu'elle "ne laissait tomber personne" et sûrement pas ses camarades de l'équipe nationale. "Et malheureusement, tout cela est arrivé après qu'elle a raté un avion, ce qui a ensuite signifié qu'elle n'était pas allée s'entraîner avec l'équipe de la Grande-Bretagne", croit-il savoir. "Elle a cru qu'elle les avait abandonnés, qu'elle m'avait abandonné et, de manière tragique, a pris ce stupide petit détail comme la goutte qui a fait déborder le vase, parce que c'est beaucoup de pression pour un enfant", poursuit-il. Tony Soutter a également précisé que sa fille avait en passif en matière de troubles mentaux, conséquence de la pression inhérente au fait d'évoluer à un très haut niveau sportif. Cela aurait pu contribuer et pousser Ellie à chercher à mettre ainsi fin à son cauchemar en suicidant. Aux Gets, la jeune athlète était entraînée par la championne olympique française Deborah Anthonioz. Seule Britannique à avoir décroché une médaille lors du Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne en Turquie, l'an dernier, elle était qualifiée pour les Championnats du monde organisés en Nouvelle-Zélande le mois prochain et avait pour objectif de représenter son pays lors des prochains Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en 2022.

