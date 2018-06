Suicide d'Anthony Bourdain : Le chef était toujours légalement marié à son ex

S'il partageait depuis plus d'un an la vie de l'actrice Asia Argento, sa dernière compagne connue avant qu'il ne se donne la mort le 8 juin 2018 en Alsace, Anthony Bourdain était toujours légalement marié à son ex-compagne, la combattante de MMA Ottavia Busia (40 ans).

D'après les informations relevées le 11 juin par le magazine People, le chef américain et la sportive italienne n'ont jamais finalisé leur divorce. Parent d'une fillette de 11 ans, Ariane, le couple (qui était resté en très bons termes) avait annoncé sa rupture fin 2016.

Selon la presse, le corps d'Anthony Bourdain devrait prochainement quitter la France pour être rapatrié aux États-Unis, où seront organisées les funérailles. Contacté par People, le maire de Kaysersberg-Vignobles, ville où est décédé Anthony Bourdain, a affirmé que les autorités étaient en attente de consignes. "Nous attendons les souhaits de la famille. À partir de là, tout sera mis en oeuvre pour que la procédure prenne le moins de temps possible", a-t-il expliqué.

Présentés l'un à l'autre par Eric Ripert

Et puisque Anthony Bourdain était encore marié à Ottavia Busia, c'est donc cette dernière qui est en charge des démarches. Marié en 2007, l'ancien couple s'était rencontré quelques mois plus tôt par l'intermédiaire du chef Éric Ripert, meilleur ami d'Anthony Bourdain et propriétaire du restaurant Le Bernardin, dans lequel Ottavia Busia officiait en tant que manager. "Travailler dans le milieu des restaurants est clairement ce qui nous a rapprochés. On se retrouvait après mon service et on restait éveillés des heures durant pour boire de la bière, parler de mes journées passées au travail. N'importe qui aurait trouvé ça chiant à mourir, mais lui adorait ça car ça lui rappelait ses débuts dans le business", avait déclaré Ottavia Busia au site MarriedToAChef.com en 2011.

En septembre 2016, les parents d'Ariane avait officialisé leur séparation. "Mon épouse et moi vivons, avons vécu, des vies séparées pendant des années. Il n'y aucun drame. On s'entend vraiment, vraiment très bien et rien ne sera vraiment chamboulé au niveau de nos vies", avait déclaré à l'époque Anthony Bourdain auprès de People. "En raison des décisions professionnelles que nous avons prises tous les deux, mon mari et moi avons été pendant des années dans une relation non conventionnelle. Rien n'a changé. Nous nous aimons. Nous respectons les décisions que l'autre a prises. Et nous nous considérerons toujours comme une famille", avait de son côté ajouté Ottavia Busia.

Le 10 juin, soit deux jours après le suicide de son ex, la pro de jiu-jitsu brésilien s'était emparée de son compte Instagram pour publier une photo d'Ariane. "Notre petite fille a eu son concert aujourd'hui. Elle était incroyable. Tellement forte et courageuse. Elle portait les bottes que tu lui as achetées. J'espère que tu fais un bon voyage, peu importe où tu te trouves", a écrit Ottavia.