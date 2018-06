Suicide d'Anthony Bourdain : Les circonstances de sa mort révélées...

Anthony Bourdain, un chef américain devenu célèbre grâce à son émission de télévision culinaire Parts Unknown, s'est suicidé vendredi 8 juin 2018 près de Strasbourg, en France. On savait notamment que c'était son ami Éric Ripert (copropriétaire et chef du Bernadin, l'un des plus célèbres restaurants des États-Unis) qui a retrouvé le corps sans vie du chef cuisinier de 61 ans.

L'AFP révèle désormais les circonstances du drame. "Nous avons effectivement appris le décès par pendaison de ce chef américain ce matin dans un hôtel de luxe de Kaysersberg, Le Chambard", a déclaré le procureur de la République de Colmar Christian de Rocquigny du Fayel, précisant qu'à "ce stade, rien ne laiss[ait] supposer l'intervention d'un tiers".

Les causes de ce suicide n'ont pas été révélées et pour l'heure, Anthony Bourdain n'a pas laissé d'indices sur un potentiel suicide, notamment via les réseaux sociaux où il y a quelques jours, il s'affichait encore complice avec sa "petite amie", Asia Argento... Le chef américain souffrait également de dépression et n'avait jamais caché ses addictions à des drogues diverses (cocaïne, héroïne, LSD...) et à l'alcool.