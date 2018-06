Suicide d'Anthony Bourdain : Ses obsèques, secrètes, ont eu lieu en France

Après l'effroi suscité par l'annonce, puis les questionnements, est venu le temps de dire adieu à Anthony Bourdain. Les obsèques du célèbre chef américain, décédé le 8 juin 2018 près de Strasbourg, ont eu lieu ce mercredi 13 juin, en France.

La star de la série Parts Unknown s'est suicidée par pendaison, à l'aide de la ceinture de son peignoir, dans sa chambre d'hôtel, où son corps sans vie a été découvert par un de ses amis. People a confirmé aujourd'hui que les funérailles du roi des fourneaux avaient eu lieu en France, contrairement aux voeux de sa mère. Anthony Bourdain a été incinéré lors d'une cérémonie aussi secrète qu'intime, en tout petit comité. Ses cendres seront ensuite transférées aux États-Unis vendredi 15 juin.

Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les hommages se sont multipliés. Dès l'annonce de la mort d'Anthony Bourdain, des vedettes, à l'instar de son confrère Gordon Ramsay, se sont empressées de saluer la figure emblématique tout en poussant ceux qui ont besoin d'aide à appeler le numéro de prévention des suicides. Anthony Bourdain souffrait en effet de dépression, lui qui était un fou de travail depuis ses plus jeunes années – y compris lorsqu'il se droguait et buvait à outrance, ce qu'il avait dénoncé dans un livre, Kitchen Confidential, où il dévoilait les coulisses des grandes cuisines.

Asia Argento, qui était sa compagne et collaboratrice sur Parts Unknown, lui a également rendu hommage. "Il était mon amour, mon roc, mon protecteur. Je suis si dévastée. Mes pensées vont à sa famille. Je vous demande de respecter leur intimité et la mienne", avait-elle écrit le 8 juin, quelques heures après la mort de son ami. Pour autant, on ne sait pas à quel point elle a été impliquée dans les obsèques. Mais Gladys, la mère d'Anthony, avait plutôt parlé d'Ottavia Busia, son épouse (et mère de sa fille Ariane, 11 ans) pour les préparatifs, arguant que, malgré la séparation, ils étaient restés en très bons termes.

La dépression d'Anthony ne lui laissait aucun répit, il a baissé les armes et c'était son choix

Elle aussi proche d'Anthony Bourdain comme d'Asia Argento, Rose McGowan avait livré un témoignage bouleversant : "Quand Anthony a rencontré Asia, cela a été une alchimie instantanée. Ils ont ri, ils se sont aimés et il était son rocher durant les épreuves de l'année dernière. Anthony parlait ouvertement de ses démons, il a même écrit un livre à ce sujet. Au début de leur relation, Anthony a dit à un ami commun qu'il n'avait 'jamais rencontré quelqu'un qui voulait mourir plus que lui'. Et au travers de nombreuses choses survenues lors de l'année écoulée, Asia voulait que la douleur cesse. Mais la vérité, c'est que durant le temps qu'ils ont passé ensemble, heureusement, elle a obtenu de l'aide afin de rester en vie et vivre un autre jour pour elle et ses enfants. La dépression d'Anthony ne lui laissait aucun répit, il a baissé les armes et c'était son choix. Sa décision, pas [celle d'Asia]. Sa dépression a gagné."

L'actrice de Charmed avait également évoqué les attaques dont Asia Argento faisait l'objet à propos de leur "relation libre". "Je sais qu'avant sa mort, Anthony a demandé de l'aide, et pourtant il n'a pas suivi le conseil du médecin. Et cela nous a menés ici, à cette tragédie, à cette perte, à ce monde blessé. Ne faites PAS cette chose sexiste, celle de brûler une femme sur le bûcher du blâme, prévient Rose McGowan. La guerre interne d'Anthony était sa guerre, mais maintenant Asia est sur le champ de bataille pour prendre les balles. Il n'est en aucun cas juste ou acceptable de la blâmer, ni elle ni quelqu'un d'autre, pas même Anthony."