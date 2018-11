Suicide d'Anthony Bourdain : "Son coeur était brisé", balance un ami

Le 8 juin 2018, on apprenait la mort tragique d'Anthony Bourdain, célèbre chef mais également auteur et animateur de télévision. Un suicide dont les circonstances sont glaçantes qui n'a cependant toujours pas été expliqué. En effet, si le roi des fourneaux s'est donné la mort, il n'a pas laissé de lettre ou de message visant à expliquer son geste. Il a ainsi laissé sa fille Ariane, 12 ans, son ex-femme et sa compagne d'alors, Asia Argento.

Mais très vite, les regards se sont tournés vers la controversée actrice italienne. Ses détracteurs n'ont même pas hésité à sous-entendre qu'elle n'y était pas pour rien dans ce drame. Une thèse que pourrait relancer un autre chef, Daniel Boulud. Restaurateur français installé à New York où il dirige une adresse doublement étoilée au Guide Michelin (le Daniel, dans le centre de Manhattan), il était ami avec Anthony Bourdain.

"Son coeur était brisé, je pense, confie ainsi Boulud à Us Weekly le 14 novembre 2018. Je ne sais pas exactement, mais je sais... Je sais que ce qu'il a fait était quelque chose qui a été un choc pour tout le monde, absolument."

"Il m'a trompée aussi"

Daniel Boulud a-t-il fait allusion à la relation d'Anthony Bourdain et Asia Argento ? Accusée d'être infidèle, l'actrice avait répliqué en arguant que tout n'était pas rose de l'autre côté. "Les gens disent que je l'ai tué, avait-elle confié en larmes dans une interview exclusive accordée chez elle à Rome à DailyMail TV, le 24 septembre dernier. Je comprends qu'ils aient besoin de trouver une explication à son geste. J'aimerais en avoir une aussi. Il était tellement aimé. Sans doute trouverais-je aussi du réconfort si je savais que quelque chose s'était passé." Et d'ajouter : "Il m'a trompée aussi. Ce n'était pas un problème pour nous. C'était un homme qui voyageait 265 jours par an. Quand on se voyait, on était très heureux d'être ensemble. Nous ne sommes pas des enfants."

Asia Argento avait également confié qu'elle n'arrivait "pas à croire qu'Anthony ait pu commettre un geste pareil" et qu'elle se sentait toutefois bien coupable de quelque chose. "Ce qui me rend malheureuse, c'est qu'il avait une immense peine en lui et que je ne l'ai pas vue. Pour ça, je me sentirai coupable jusqu'à la fin de mes jours", avait-elle déclaré.