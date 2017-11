Suicide de Brad Bufanda : Les lettres post mortem de l'acteur de "Veronica Mars"

Mercredi 1er novembre 2017, Brad Bufanda s'est suicidé en sautant du haut de son immeuble du quartier de Miracle Mile à Los Angeles. L'acteur de 34 ans seulement, qui utilisait ses deux prénoms comme pseudonyme, Bradley Joseph, était connu pour sa participation à la série Veronica Mars, de 2004 à 2006. Il a laissé derrière lui une note remerciant ses proches, mais pas seulement...

Selon les informations de TMZ.com, plusieurs membres de la famille et des amis de Brad Bufanda ont reçu, le lendemain de sa mort, des lettres envoyées par l'acteur. "Nous ne savons pas si l'une de ces lettres explique pourquoi Brad s'est suicidé, mais au moins l'une d'elles remerciait celui qui l'a reçue pour ses différentes bonnes actions au cours des années", écrit le site américain. L'envoi de ces lettres indique que le jeune homme ne s'est pas suicidé sur une impulsion et avait bien prémédité son terrible geste.

TMZ affirme également que Brad Bufanda a fait parvenir son ordinateur portable à son agent. Pourquoi ? Visiblement pour une petite blague entre eux, l'acteur possédait un Mac tandis que son agent ne jurait que par les PC.

Le choc est terrible pour la famille du jeune homme. Il ne donnait pas l'air d'être bien dans sa peau sur les réseaux sociaux, se plaignant notamment de ne pas gagner en masse musculaire malgré ses efforts : "Après tout ce temps, il n'y a toujours personne qui veuille de moi. #fuckhollywood", avait-il par exemple publié en août 2012. Mais d'après TMZ, sa famille n'a rien vu venir, d'autant que Brad Dufanda venait de tourner le premier rôle du film Stan The Man de Steven Chase et avait décroché différentes auditions, notamment pour Avatar 2 et la série iZombie (CW/Netflix).