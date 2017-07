Suicide de Chester Bennington : La pendaison confirmée, la tournée annulée

Les causes de la mort de Chester Bennington ne laissaient que peu de place au doute. Un porte-parole de l'institut médico-légal du comté de Los Angeles a confirmé à l'AFP que le chanteur américain décédé à l'âge de 41 ans, leader du groupe de "nu metal" Linkin Park, s'est bien suicidé par pendaison. Une information déjà détenue par le très bien informé site TMZ, le premier à avoir annoncé la terrible nouvelle.

Le corps sans vie de Chester Bennington a été découvert jeudi 20 juillet à son domicile de Palos Verdes Estates (au sud-ouest de Los Angeles) par un employé, pendu par une ceinture à la porte de sa chambre. Une bouteille d'alcool à moitié vide a également été retrouvée dans la chambre du chanteur, lequel n'a pas laissé de lettre pour expliquer son geste.

Violé à l'âge de 13 ans, dépressif, l'interprète des tubes Numb et In the End luttait contre les démons de la drogue et de l'alcool depuis des années. Des démons dont il espérait pouvoir se débarrasser.

Ami proche de Chris Cornell, âme du groupe grunge Soundgarden, décédé mi-mai après un concert à Detroit, Chester Bennington pourrait être enterré à ses côtés au cimetière d'Hollywood Forever. C'est en tout cas ce que révèle TMZ qui détaille qu'une place est vacante juste à côté de la tombe de Chris Cornell et que la famille de Chester Bennington souhaiterait l'acheter. Le chanteur était si connecté avec celui de Soundgarden qu'il a choisi le jour de l'anniversaire de celui-ci pour mettre fin à ses jours. Certainement pas une coïncidence... Le leader de Linkin Park, qui avait effectué une tournée avec Chris Cornell, avait repris la chanson de Leonard Cohen Hallelujah lors des funérailles de son ami, en ayant du mal à la terminer tellement il était ému.

Tournée annulée

Alors que Linkin Park était censé se produire le 10 août prochain au Centre Bell de Montréal (Canada), le promoteur de la tournée a annoncé, sans surprise, son annulation au vu des circonstances. "Nous sommes profondément attristés par le décès de Chester Bennington. (...) Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par son décès", a-t-il été indiqué via un communiqué.

Tous les spectacles de la tournée nord-américaine One More Light de Linkin Park ont été annulés, les membres du groupe, dévastés, ayant perdu leur leader.