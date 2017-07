Suicide de Chester Bennington : Mike Shinoda, coup de blues et coup de gueule

"Brad [Delson], Joe [Hann], Rob [Bourdon], Dave [Farrell] et moi-même vous aimons tous très fort. Merci de respecter notre intimité en ces moments extrêmement difficiles", conclut Mike Shinoda.

Trois jours plus tôt, le cofondateur de Linkin Park partageait avec nostalgie un souvenir marquant de Chester Bennington, raconté en légende d'une photo d'archives toute particulière de la bande : "1997 ou 1998... Je crois que c'est la première photo que nous ayons prise. Nous venions juste de dire à Chester que nous voulions qu'il intègre le groupe. Il a dit qu'il était prêt à déménager d'Arizona à Los Angeles. On est allés dans une pizzeria près de UCLA pour traîner et parler de la suite. Le groupe s'appelait Xero à l'époque, et nous n'avions probablement moins d'une demi-douzaine de chansons. Pas encore de tatouages de flammes, pas encore de cheveux rouges, la plupart d'entre nous étions encore au lycée."