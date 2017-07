Suicide de Chester Bennington : Une lettre bouleversante dévoilée

La disparition de Chester Bennington, leader iconique du groupe de métal Linkin Park, est encore dans toutes les mémoires. Un suicide inattendu alors que le chanteur de 41 ans se trouvait entre deux tournées. Quasi-silencieux depuis le 20 juillet et la mort de Bennington, le groupe Linkin Park a brisé le silence avec une lettre bouleversante.

"Cher Chester, nos coeurs sont brisés. Les ondes de choc du deuil et du déni balayent toujours notre famille alors que nous tentons d'accepter ce qui vient de se produire, peut-on lire dans cette lettre. Tu as touché tant de vies, peut-être bien plus que tu ne l'imaginais. Ces derniers jours, nous avons vu une effusion d'amour et de soutien, à la fois publique et privée, partout dans le monde. Talinda et la famille l'apprécient et veulent que le monde sache que tu étais le meilleur mari, fils et père qu'ils aient connu ; la famille ne sera jamais entière sans toi."

Tes démons faisaient partie du deal...

"Ton absence laisse un vide qui ne sera jamais comblé", poursuivent les membres du groupe, dont la tournée américaine à venir a évidemment été annulée. Alors que les causes n'ont pas été révélées et que le rockeur n'a pas laissé de lettre pour expliquer son geste, ses amis de Linkin Park ne comprennent pas pourquoi Chester est parti de la sorte. "Nous essayons de nous souvenir nous-mêmes que les démons qui t'ont emporté ont toujours fait partie du deal. Après tout, c'est la manière dont tu chantais ces démons qui a fait que tout le monde est tombé amoureux de toi en premier lieu. Tu les explosais bravement, et ce faisant, nous amenait et nous apprenait à être plus humains. Tu avais un grand coeur."

"Bien que l'on ne sache pas quel chemin notre futur va prendre, nous savons que chacune de nos vies a été rendue meilleure par toi. Merci pour ce cadeau. On t'aime et tu nous manques tellement. Jusqu'à ce qu'on se revoie", se conclut la lettre, poignante à souhait.

Quelques heures après la mort de Chester Bennington, Linkin Park avait lancé un site intitulé #RIPChester destiné à sensibiliser le grand public sur la question du suicide. Sur ce site, on retrouve des messages de soutien, d'hommage et des numéros à appeler en cas de pensées suicidaires.

Le fléau représente 800 000 décès par an dans le monde, soit une personne toutes les 40 secondes. Selon une étude de l'association britannique Help Musicians UK, 7 musiciens sur 10 souffriraient de troubles mentaux comme ceux de Chester. Dans son dernier rapport, elle résumait ainsi : "Faire de la musique est thérapeutique. Mais essayer d'y faire carrière est dévastateur."