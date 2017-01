Suicide de Jean-Pierre - L'amour est dans le pré: Karine Le Marchand en dit plus

Le 14 décembre, on apprenait la mort de Jean-Pierre Le Guelvout, candidat de la saison 5 de L'amour est dans le pré. L'éleveur de vaches laitières, aviculteur et céréalier de 46 ans aurait mis fin à ses jours à cause de difficultés professionnelles. Un suicide sur lequel est revenue l'animatrice de M6 Karine Le Marchand lors de son interview pour Le Grand Direct des Médias, sur Europe 1.

Ainsi, la grande amie de Stéphane Plaza a admis que Jean-Pierre avait été confronté à de nombreuses épreuves au cours de sa vie : "Il avait un karma compliqué comme on dit. Il avait perdu son papa d'un cancer du cerveau quand il était adolescent." Et c'est peu de temps avant sa participation à L'amour est dans le pré que l'agriculteur a perdu sa maman. En effet, elle a été frappée par une crise cardiaque après qu'il lui a annoncé qu'il était candidat : "Sa mère ne voulait pas qu'il trouve quelqu'un."

Jean-Pierre a toutefois trouvé chaussure à son pied à la suite du tournage de l'émission de dating. L'heureuse élue est malheureusement décédée, "fauchée par un camion en sortant de boîte de nuit." "Je crois qu'en plus, il avait des difficultés financières", a ajouté Karine Le Marchand. Après quoi, les auditeurs ont appris qu'un hommage lui serait rendu au cours de la diffusion des premiers portraits de la saison 12 ce lundi 2 janvier 2017, sur M6.