Suicide de Ludovic Chancel, fils de Sheila : Le bouleversant hommage de sa femme

Ludovic Chancel (42 ans), fils de Sheila (71 ans) et de son ex-mari Ringo, s'est suicidé dans la nuit du 7 au 8 juillet. Un décès qui touche en plein coeur les deux femmes de sa vie, la chanteuse bien évidemment mais aussi son épouse, Sylvie Ortega Munos.

"Sheila a la douleur d'annoncer le décès de son fils, Ludovic, survenu dans la nuit du 7 au 8 juillet, à l'âge de 42 ans. L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale. Afin de respecter une mère en deuil, il n'y aura aucune réponse par Sheila ou son entourage aux éventuelles sollicitations médiatiques", a fait savoir le manager de la star.

Un communiqué suivi d'un sublime hommage de la femme de Ludovic Chancel. Sur Facebook, la jeune veuve a posté une photo de son mari commentée : "Il est ma lumière, je suis son soleil. Aucun mot jamais ne pourra qualifier notre amour immense. Je suis sa vie, il est la mienne, pour toujours à l'infini toi et moi enlacés. Mon petit Minou, tu es parti voir si le Paradis existe. Tu étais le mien sur terre. Chaque seconde ensemble était un conte de fées. Tu es né un 7, ton chiffre fétiche, et tu es allé le 07/07/2017. Je suis inconsolable. Ma douleur est immense. Je t'ai embrassé jusqu'à ton dernier souffle. Je t'aime mon petit bébé d'amour, à l'infini, toujours et pour toujours."