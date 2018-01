Suicide de Mark Salling : L'acteur de Glee retrouvé pendu à un arbre

Énorme choc à Hollywood mardi 30 janvier, après l'annonce de la mort de l'acteur Mark Salling, ancien interprète de Puck dans la série Glee. L'acteur de 35 ans s'est suicidé par pendaison alors qu'il était dans l'attente de sa condamnation dans une affaire de pédopornographie.

Le site TMZ dévoile que la police de Los Angeles a retrouvé son corps pendu à un arbre près d'une berge à Sunland (Californie) mais n'a pas découvert de lettre de suicide sur les lieux. Les officiers de police avaient été informés de sa disparition par la famille de Mark Salling. Lorsqu'ils ont repéré une voiture abandonnée au bord de la route, ils ont recherché son propriétaire grâce à la plaque d'immatriculation, c'est en explorant les environs à sa recherche qu'ils sont tombés sur son corps sans vie. Sa mort a été confirmée par son avocat Michael Procter. "Je peux confirmer que Mark Salling est décédé tôt ce matin", a-t-il écrit à l'AFP mardi.

L'acteur, qui avait déjà tenté de se suicider en août dernier, avait été inculpé en mai 2016 pour possession de milliers d'images et vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, particulièrement des fillettes. Il avait été libéré sous caution après son arrestation par la police de Los Angeles. Au tribunal, il avait plaidé coupable et attendait sa sanction. Il devait écoper d'une peine de quatre à sept années de prison lors de sa condamnation en mars.

Ses anciens collègues de Glee, bien qu'embarrassés par les accusations qui pesaient contre lui, sortent peu à peu du silence. "C'est triste et vraiment tragique. Je me rappellerai de lui comme du mec qui était si gentil dans la vidéo qu'il avait faite au début de Glee quand il était si heureux de faire partie de cette bande. C'est tragique et ça fend le coeur", a déclaré à TMZ Jane Lynch (interprète de Sue Sylvester). De son côté, Matthew Morrison (alias Will Schuester) a posté un cliché de lui posant avec Mark Salling et le regretté Cory Monteith sur Instagram avec seulement quelques émojis...