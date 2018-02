Suicide de Mark Salling : Les charges contre lui abandonnées mais...

Suite au suicide de l'acteur américain Mark Salling, retrouvé pendu le 30 janvier à Los Angeles, la justice a décidé d'abandonner le dossier dans lequel il était accusé de pédopornographie. L'ancien comédien de Glee avait plaidé coupable et devait apprendre sa sentence en mars...

Le procureur des États-Unis a requis l'abandon du dossier en raison de son décès, ce qui a été validé par le juge de district Otis D. Wright, rapporte The Blast. "En raison de la bonne cause démontrée, il est ordonné que la requête d'abandon en vertu de la loi 48 du code de procédure fédérale est garantie. L'acte d'accusation dans l'affaire citée est rejeté sans préjudice", peut-on lire dans les documents juridiques. Le site précise que cela veut dire que le procureur peut décider à tout moment de relancer le dossier. Si, d'un point de vue pénal, Mark Salling ne risque évidemment plus rien, d'un point de vue civil cela peut engendrer des dommages et intérêts pour ses victimes...

Mark Salling, mort à 35 ans, avait plaidé coupable de détention d'images pédopornographiques et risquait une peine de prison ferme de 4 à 7 ans.

Thomas Montet