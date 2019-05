Suicide de Stefanie Sherk : l'autopsie révèle de nouvelles informations...

En couple depuis 2011 avec le mannequin Stefanie Sherk, qui s'est donné la mort le 12 avril dernier, Demian Bichir était très épris de sa femme. Depuis quelques années, il tentait de l'accompagner face à son mal-être et ses épisodes dépressifs. Sur son compte Instagram, il publiait quelques jours après sa mort : "Pour moi, elle était la femme parfaite. Mon âme soeur. Ma meilleure amie. Elle m'a rendu meilleur, à tous points de vue. Je suis tombé sous son charme ensorcelant dès la toute première fois que mes yeux se sont posés sur elle."

Le 12 avril 2019, Demian découvrait avec stupeur sa femme, âgée de 43 ans, décédée dans leur maison de Sherman Oaks en Californie. Stefanie Sherk s'est suicidée en se lestant avec des poids avant de sauter dans leur piscine. Son mari tente alors de la réanimer mais rien à faire, la jeune femme reste inconsciente et succombera huit jours plus tard à l'hôpital. Ainsi, l'autopsie de la jeune femme révèle que la cause de la mort est "le résultat du manque d'oxygène, principalement dans le cerveau, produit par un épisode de noyade volontaire".

Suivie pour dépression depuis plusieurs années, Stefanie Sherk aurait été dévastée par la mort de sa grand-mère mais aussi de son chien, survenues récemment. La jeune femme souffrait également d'"insomnies invalidantes" provoquées par le Lunesta. Stefanie Sherk tentait de se sevrer du Xanax depuis seulement deux jours lorsqu'elle s'est donné la mort chez elle. Elle aurait prévenu une de ses amies de ses envies suicidaires quelques jours plus tôt. Celle-ci avait alors alerté sa famille et tenté de la dissuader... En vain.

L'acteur mexicano-américain a posté un hommage à sa femme sur son compte Instagram : "C'est avec une douleur inconcevable que j'annonce que le 20 avril 2019 notre très chère Stefanie Sherk, ma femme bien-aimée et aimante, est décédée paisiblement. C'est la période la plus triste et la plus dure de nos vies et nous ne savons pas combien de temps il nous faudra pour surmonter cette douleur. La présence angélique et talentueuse de Stefanie nous manquera énormément. "