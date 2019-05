Suicide de Steve Dymond : Son ex-femme "heureuse qu'il brûle en enfer"

Steve Dymond a été retrouvé mort dix jours après avoir participé à l'émission britannique Jeremy Kyle Show. L'émission, dont la diffusion a été annulée, avait pour but de déterminer si cet homme de 63 ans avait trompé sa compagne. Il aurait succombé à une overdose de morphine, et le Sun annonçait qu'il s'était donné la mort après la fin de sa relation avec sa dernière fiancée.

L'annonce du décès de Steve Dymond a poussé son ex-épouse à témoigner. Selon elle, il était le pire des monstres. "Je veux que les gens sachent la vérité. C'était un menteur compulsif. Voir qu'il inspire de la tristesse aux gens est horrible. Ce qu'il m'a fait était atroce", a confié Dianne Healing au Daily Mail. Cette femme de 48 ans raconte le jour où elle s'est rendu compte qu'il était violent : "Un jour, je l'ai remis à sa place pour son comportement. Il m'a attrapée par les épaules, m'a soulevée comme si j'étais aussi légère qu'une plume et m'a balancée sur le sol."

En s'adressant directement à son ex-mari, elle dit : "J'espère que tu brûles en enfer." "Je suis contente qu'il soit mort", poursuit Dianne Healing, qui explique avoir vécu plus de quinze ans sous la menace permanente de cet homme. "Il faut savoir que je n'ai presque jamais quitté ma maison les quinze dernières années à cause de lui. Mes filles et moi sommes enfin soulagées", conclut la mère de famille. Dianne Healing et Steve Dymond s'étaient mariés en octobre 2004, seulement "quelques mois" après leur rencontre.

ITV, la chaîne qui diffusait le Jeremy Kyle Show, s'est dite prête à collaborer avec la police. Toujours selon le Sun, une enquête serait en cours afin de préciser les raisons de son décès.