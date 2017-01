Suicide de Wayne Westner : L'ancien golfeur "s'est tué devant sa femme"

Quelques mois après la disparition de l'icône Arnold Palmer, le monde du golf est sous le choc de la mort, dans des circonstances tragiques, d'une autre de ses anciennes figures : Wayne Westner.

Agé de 55 ans, le Sud-Africain, qui avait remporté de manière éclatante en 1996 la Coupe du monde par équipe avec son illustre compatriote Ernie Els, s'est suicidé mercredi 4 janvier 2017, selon les premières constatations de la police locale : "Un homme de 55 ans identifié comme Wayne Westner a été découvert une balle dans la tête ce matin à 08h00 (06h00 GMT). Une arme à feu a été retrouvée près du corps. Cela ressemble à un suicide", a déclaré à l'AFP un porte-parole des autorités de la province du KwaZulu-Natal. Un geste désespéré commis au domicile familial à Pennington dans des circonstances encore troubles : "Il s'est tué devant son épouse et personne d'autre n'a été blessé", a seulement complété le représentant de la police.

Mais des médias locaux, le South Coast Herald - premier à relayer la mauvaise nouvelle - en tête, évoquent une situation de prise d'otage : "Les équipes médicales d'urgence sont sur place, où il aurait supposément tenu sa femme [Alison] en otage", a écrit sur son site Internet le quotidien dans ses premiers développements sur ce triste événement. Le Mirror, dont les allégations sont à manipuler avec précaution mais qui cite une autre source policière, avance que le couple s'était récemment séparé et que Wayne Westner s'est introduit de force et armé dans la propriété familiale, demandant à voir sa femme, qui s'est retranchée et enfermée dans la salle de bain avec leurs enfants.

Un homme perturbé ?

Deux fois victorieux (1988, 1991) lors de l'Open d'Afrique du Sud au Durban Country Club et vainqueur de quatorze tournois dont deux succès sur l'European Tour (le Dubai Desert Classic en 1993 et le FNB Players Championship en 1996), Wayne Westner, qui a atteint le 40e rang mondial au meilleur de sa carrière, avait été contraint de prendre sa retraite sportive peu après un accident lors de l'Open de Madère 1998, où il avait subi des lésions aux chevilles suite à l'effondrement d'un rail sur lequel il se trouvait en appui. Après avoir tenté de continuer la compétition, il renonçait finalement la saison suivante et, par la suite, ouvrait son académie de golf, le Wayne Westner Golf College, où il enseigna son art à des espoirs de la discipline.

A l'annonce de cette dramatique nouvelle, Ernie Els, ancien numéro un mondial qui pointe actuellement au-delà de la 300e place, a exprimé sa peine sur Twitter : "Triste journée, notre ami Wayne Westner est mort aujourd'hui. De très bons souvenirs, merci mon ami." Le fils d'un ancien entraîneur de Wayne, Sam Torrance, en a fait de même en disant adieu à Westy, un "vieil ami perturbé", selon ses termes ambigus. Dans la revue Golfweek, Alistair Tait avait un jour décrit Westner comme "l'un des personnages les plus excentriques de l'European Tour" : "Il s'en allait souvent tout seul dans la forêt sud-africaine et vivait à la dure jusqu'à deux semaines d'un coup. Quand on lui demandait ce qu'il y faisait, il disait qu'il communiait avec la nature, vivant de la terre quand c'était possible."