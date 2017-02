Super Bowl : Gisele Bündchen amoureuse et fière avec ses enfants pour Tom Brady

En remportant son 5e Super Bowl, Tom Brady est entré dans la légende du football américain. Fière et évidemment comblée, sa femme, le mannequin Gisele Bündchen, était au stade pour assister au triomphe sur le fil des Patriots – une victoire retentissante contre les Falcons d'Atlanta (34-38) après avoir compté 25 points de retard.

Consacré, le quarterback de 39 ans a pu fêter le sacre des New England Patriots avec son épouse, mais aussi ses deux enfants, Benjamin (7 ans) et Vivian (4 ans). Une petite famille réunie et irrésistible sur le terrain, ce que les internautes et fans du couple n'ont pas manqué de remarquer, entre le romantique baiser immortalisé ci-dessus dans notre player et le bonheur partagé des enfants lorsque Tom Brady a soulevé le trophée Vince Lombardi.

Si les tourtereaux n'ont encore rien posté sur les réseaux sociaux après la finale, ils avaient multiplié les posts quelques heures plus tôt. Tom Brady avait ainsi posé avec son père et sa mère (que l'on a retrouvée après match, ivre de bonheur et les larmes aux yeux, dans les bras de sa belle-fille), avant d'enchaîner avec un autre cliché du sportif posant avec toute sa famille, ses deux enfants sur les genoux. John, son autre fils de 9 ans qu'il avait eu avec Bridget Moynahan (dont il s'était séparé en décembre 2006 juste après sa grossesse), était également présent pour l'applaudir.