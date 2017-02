Super Bowl : Lady Gaga enflamme la scène et assure un show dément à la mi-temps

Dimanche 5 février à Houston se tenait la finale tant attendue de la ligue américaine de football américain, le Super Bowl. Plus de 70 000 spectateurs étaient ainsi réunis au NRG Stadium pour assister à la victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre face aux Falcons d'Atlanta (34-28).

Si le couple formé par le footballeur Tom Brady et le mannequin Gisele Bundchen a su créer la sensation à l'issue du match, la grande vedette du show était sans conteste celle qui a assuré avec style et panache le fameux concert de la mi-temps, Lady Gaga. Vêtue d'une tenue spécialement concoctée sur mesure par la griffe italienne Versace, la chanteuse de 30 ans a électrisé la scène pendant près de quinze minutes en interprétant les titres Just Dance, The Edge of Glory, Poker Face, Born This Way et Telephone.

Message de tolérance et bond dans les airs

En grande forme, la star américaine était entourée de ses danseurs pour assurer de nombreuses chorégraphies et avait bien soigné son entrée puisqu'elle est arrivée par le haut du stade, accrochée dans les airs. Après avoir chanté ses premiers tubes, elle s'est ensuite installée au piano pour interpréter Million Reasons, déterminée à envoyer un message de paix et de tolérance à tous ses fans alors que les États-Unis se retrouvent plus divisés que jamais après la récente élection de Donald Trump à la tête du pays.

La Mother Monster, qui a par ailleurs profité du spectacle pour annoncer sa nouvelle tournée mondiale Joanne, a finalement clôturé le show avec le tube Bad Romance. Perchée en hauteur après avoir emprunté des escaliers, Lady Gaga a fait tomber son micro avant de réceptionner un ballon en pleine lancée et de se jeter dans les airs. Cette époustouflante performance, qui a demandé des heures et de heures de répétitions, a subjugué plus de 110 millions de téléspectateurs américains !