Superbus à un "festival de bouseux" : Polémique, réaction et soutien inattendu

Alors que le groupe et les organisateurs se renvoient la balle, un autre chanteur présent lors du festival, où se sont produits Hosni, Minima Social Club et le groupe Le Trottoir d'en face, a pris la défense de Jenn et ses acolytes. "Je trouve que l'on s'acharne sur eux et qu'il y a dans tout ça une part d'injustice. D'abord, s'ils ont joué en play-back orchestré, c'est parce que la veille ils étaient en Suisse et qu'ils n'avaient pas le temps de ramener sur Estillac tout leur backline", a confié le chanteur du groupe Le Trottoir d'en Face.

Selon lui, le groupe "croyait venir pour une promo" et était déçu d'apprendre qu'il jouerait finalement avec d'autres groupes en live. "S'ils l'avaient su, ils n'auraient pas joué en play-back orchestré. Ce quiproquo les a énervés et c'est normal. Je crois que la responsabilité revient au promoteur bordelais", a-t-il ajouté, précisant que le groupe avait été jeté en pâture au public après leur prestation.

"C'est là que le ton est monté avec les bénévoles. Effectivement à cet instant, un musicien a parlé de 'bouseux'. Mais il s'est ensuite excusé. Non franchement que tout le monde leur crache dessus comme ça... Ce ne sont pas des starlettes avec des caprices. Ils ont été très sympas avec les autres musiciens", a-t-il conclu.

Coline Chavaroche