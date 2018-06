Suri Cuise : La fille de Katie Holmes participe à sa façon à la Pride à New York

Comme le rapporte TMZ, Suri Cruise a été vue dimanche 24 juin 2018 à New York, en plein pendant la Pride où défilaient des milliers de personnes venues défendre les droits LGBT. La jeune demoiselle, qui s'est récemment blessée à la cheville et porte une attelle, a fait un peu de "business"...

En effet, l'ex-enfant capricieuse, devenue une pré-adolescente beaucoup plus sage, a tenu un stand de limonade en compagnie de quelques copines et elle vendait sa boisson 2 dollars le verre, comme le montre TMZ. "Elles avaient des gâteaux arc-en-ciel, des Rice Krispies et de la limonade, le tout avec des signes sur leur table au logo de la Pride. Elle était très gentille et attentionnée, disant à tout le monde de profiter de la journée et souriait à tous ceux qui passaient devant ! C'était adorable", a raconté une source à Just Jared.

Au cours de la Pride de New York, on a aussi pu voir l'ex-star de Sex and the City Cynthia Nixon – qui a récemment dévoilé que son fils était transgenre – ainsi que la chanteuse Lady Gaga.

Thomas Montet