Survivor : Un candidat lynché après avoir révélé la transsexualité d'un autre...

Alors que CBS diffuse la 34e édition de Survivor (équivalent aux États-Unis de Koh Lanta), on pouvait penser que rien de nouveau ne viendrait démarquer le programme, un peu ronflant. Pourtant, mercredi 12 avril, à l'issue du conseil pour éliminer l'un des membres, un candidat a choqué les participants et les téléspectateurs...

Alors que l'Amérique est pointée du doigt pour ses défaillances dans la protection des droits des personnes transgenres, l'épisode diffusé par CBS a illustré le besoin urgent d'éduquer les citoyens pour faire évoluer les mentalités. En effet, le candidat Zeke Smith a été "outé" par son coéquipier Jeff Varner lors du conseil. Se sentant en danger, ce dernier a voulu prouver aux autres membres de la tribu que Zeke était du genre "manipulateur" et qu'il "cach[ait] des choses", sous prétexte qu'il pensait avoir découvert quelque chose sur lui de significatif. En l'occurrence, il avait découvert qu'il était transgenre et il l'a dit à tout le monde, devant les caméras !

Alors que de nombreux membres du clan s'en prenaient à lui pour lui reprocher d'avoir fait cette révélation très personnelle et qui n'a rien à voir avec le jeu, le principal concerné a réagi. "J'ai eu la chance de participer à Survivor plusieurs fois sans qu'on me colle cette étiquette sur la figure. Et, une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas dit, c'est que je ne voulais pas être le candidat trans de Survivor. Je voulais juste être Zeke, le candidat de Survivor. Je me disais que quelqu'un le remarquerait peut-être et je suis prêt à ce que ça fasse partie de mon expérience. C'est juste la façon dont ça s'est passé qui est naze", a-t-il dit.

Lynché sur la Toile, Jeff Varner, expulsé du jeu à l'issue du conseil, a fini par s'excuser. "Ouais. J'ai vraiment fait ça. Et j'offre mes profondes et vraiment sincères excuses du fond du coeur à Zeke Smith, ses amis et ses alliés dans la vie, sa famille et tous ceux que mon erreur a blessés et offensés. J'ai pris le risque de révéler une chose dont j'ai bêtement cru qu'elle était déjà connue. J'ai eu tort et je n'ai pas d'excuse pour cela. J'assume mes responsabilités dans ce qui est la pire décision de ma vie", a-t-il écrit sur Instagram.