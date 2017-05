Susan Sarandon à 31 ans ou 70 ans : Sa poitrine sensuelle fait rêver !

Actrice talentueuse et sex symbol, Susan Sarandon est aussi une femme engagée. Ses convictions politiques, l'héroïne de Thelma & Louise les affirme sans concession. Ainsi, la démocrate qu'elle est n'hésite pas à critiquer la candidate Hillary Clinton et dézingue le cinéaste acclamé et controversé Woody Allen.

Sur le tapis rouge de Cannes, elle sait aussi véhiculer des messages forts et pas seulement se montrer furieusement glamour. Le 17 mai, dans sa robe Alberta Ferretti, l'égérie L'Oréal de 70 ans arborait un magnifique décolleté. Par ailleurs, sur son compte Instagram, on peut la voir presque topless sur une photo vintage datant de 1978. En trois décennies, elle n'a pas perdu une once de son sex appeal, prouvant que la beauté n'a pas d'âge dès lors qu'on est épanouie et bien dans sa peau !