Susan Sarandon, Claudia Cardinale, Jane Fonda... : Défilé d'icônes à Venise !

Le 3 septembre, d'autres grandes ladies du cinéma ont fait apparition sur le red carpet de Venise : Susan Sarandon, toujours très sexy, et Claudia Cardinale ont posé ensemble, venues sans film à défendre à la Mostra, mais avec l'envie de découvrir de grandes oeuvres. Helen Mirren était présente pour The Leisure Seeker de Paolo Virzi, tandis que Judi Dench a présenté Victoria et Abdul. Côté Français, Ariane Ascaride a dévoilé au côté de Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier et Robinson Stevenin La Villa, film réalisé par son bien-aimé, Robert Guediguian.