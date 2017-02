Suzanne Lindon se moque de sa maman Sandrine Kiberlain, une "Jean-Claude Dus"

Fille de Sandrine Kiberlain et de Vincent Lindon, Suzanne Lindon est sortie de l'ombre via Instagram. Résultat, cette "fille de" brille au-delà des réseaux sociaux. Récemment par exemple, elle posait pour Vogue – et la plus grande fierté de sa mère.

C'est au côté de cette dernière qu'elle s'affiche régulièrement, démontrant leur touchante et amusante complicité. Car Sandrine n'est pas la dernière pour la déconne et on sait de qui Suzanne a hérité de ce côté. Pour preuve, la dernière vidéo publiée par la jeune femme, qui vient de fêter ses 17 ans il y a quelques jours.

Actuellement en vacances à la montagne, la fille unique de Sandrine Kiberlain s'est ouvertement moquée de sa maman dans une séquence où l'actrice tente, non sans difficultés, de glisser sur les fesses dans la poudreuse. Un échec cuisant immortalisé par une Suzanne Lindon hilare. Pour couronner le tout, elle rajoute en légende un "Jean-Claude Dus" bien placé, référence au maladroit personnage des Bronzés campé par Michel Blanc et qui n'en manque pas une dans Les Bronzés font du ski.