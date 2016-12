Suzanne Lindon, Shanna Besson... "Filles de" et irrésistibles sur Instagram

Sur Instagram, on certes peut publier des photos aussi sexy que narcissiques. Mais pas seulement. Plate-forme sur laquelle on peut partager ses coups de coeur et ses trouvailles insolites et drôlissimes. Certes enfants de stars s'amusent à publier des clichés délirants et irrésistibles, se démarquant d'autres ados et jeunes femmes omnubilées par les duckfaces. Purepeople vous propose de découvrir les comptes de 5 instagrameuses cool à suivre !

Oriane (21 ans) est la fille de Michèle Laroque et du metteur en scène et adaptateur Dominique Deschamps, dont elle a divorcé peu de temps après sa naissance en 12 juillet 1995. En février, dans Télé 7 Jours, sa mère disait : "Elle aime surtout l'écriture et la production. Elle est actuellement à New York, où elle travaille dans ce milieu. Elle fait des clips, des pubs, des courts métrages. Après, elle reprendra sans doute des études de cinéma. Elle adore dénicher des talents et les mettre en valeur. Je n'ai pas vraiment de choses à lui apprendre. Oriane a tout vu : je l'ai emmenée partout, des plateaux de cinéma aux planches, en passant par la télé. Elle a déjà tout capté."