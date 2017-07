Sveva Alviti ("Dalida") topless ou en bikini : La bombe italienne au top !

À 32 ans, Sveva Alviti est devenue une star internationale grâce à sa performance saluée dans le biopic Dalida. La belle Italienne y campait la célèbre diva dont la vie est contée, avec tout ce qu'il faut de romancé, par Lisa Azuelos (réalisatrice de LOL). Pendant la promotion du film en janvier, la jeune comédienne méconnue en France a fait les gros titres de la presse après avoir été victime d'un malaise en direct sur le plateau du Grand Journal. Une mésaventure dont elle s'est parfaitement remise.

Aujourd'hui, loin de cet épisode médiatisé, Sveva prend du bon temps et profite, loin des caméras. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle donne de ses nouvelles et nous indique par exemple se trouver actuellement en vacances. La semaine passée, elle était ainsi en Sicile, multipliant les posts entre photos de paysage, selfies esthétiques et autres petites douceurs comme ce cliché d'elle posant dans l'eau translucide, topless et sexy à souhait.