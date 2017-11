Sylvester Stallone accusé d'agression sexuelle : Son ex Brigitte Nielsen dément

Les faits se seraient déroulés durant le tournage du Bras de fer (Over the Top), et c'est aussi un bras de fer qui oppose Sylvester Stallone et celle qui l'accuse d'agression sexuelle. Dans cette situation qui met à mal sa réputation, le célèbre Rocky peut compter sur le soutien de son ex-femme, Brigitte Nielsen, comme le rapporte TMZ.

Accusé d'avoir forcé en 1986 une jeune fille de 16 ans à lui faire une fellation tandis que son garde du corps l'avait violée, Sylvester Stallone est défendu par celle qui était son épouse à l'époque (il est actuellement marié à Jennifer Flavin). Brigitte Nielsen assure en effet à TMZ que l'acteur venait de se marier avec elle et qu'ils étaient inséparables durant le tournage de son film à Las Vegas. "Elle dit que les faits se seraient passés vers 20h30, un soir du tournage du Bras de fer, et qu'elle était dans notre suite dans l'hôtel Hilton. Mais cet incident ne s'est pas produit. Toute la journée, j'allais voir Sly tourner, puis nous allions dîner et nous rentrions dans notre chambre. Personne d'autre que moi n'y était avec lui", clame Brigitte Nielsen.

The Daily Mail, qui a dévoilé ce récit scandaleux, rapporte que la jeune fille aurait été présentée à Stallone par son partenaire du film, David Mendenhall. Ce dernier s'est également exprimé auprès de TMZ : "J'étais sous le choc quand j'ai lu l'article du Daily Mail. C'est complètement faux. (...) Les seules personnes que j'ai présentées à M. Stallone étaient mes proches qui m'avaient rendu visite sur le tournage." Le site britannique a également publié ce qui ressemble à un rapport de police, mais les autorités de Vegas n'en ont aujourd'hui aucune trace. La demoiselle, désormais âgée de 47 ans, n'avait pas voulu porter plainte à l'époque, se sentant "humiliée, honteuse et terrifiée".