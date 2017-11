Sylvester Stallone accusé d'agression sexuelle sur mineure : Il répond...

Après Harvey Weinstein, James Toback, Kevin Spacey ou plus récemment Tom Sizemore, Ed Westwick ou bien John Travolta, une autre star hollywoodienne est accusée d'agression sexuelle. Selon des informations du Daily Mail ce jeudi 16 novembre, Sylvester Stallone est accusé d'agression sexuelle sur une adolescente de 16 ans, des faits remontant à 1986. L'agression aurait eu lieu dans une chambre au 27e étage d'un ancien hôtel Hilton de Las Vegas, où l'acteur principal de Rocky tournait le film Le Bras de Fer. Sly avait alors 40 ans, il était marié à Brigitte Nielsen...

Le Daily Mail dit avoir eu accès aux rapports de police dévoilant le témoignage de l'adolescente qui date de trente et un ans. Cette dernière n'avait pas porté plainte à l'époque par peur de représailles et se sentant "humiliée, honteuse et terrifiée". Elle avait toutefois raconté aux autorités comment le garde du corps de l'acteur, Michael De Luca, l'avait forcée à lui faire une fellation avant de la violer, tout en l'obligeant à pratiquer une fellation à Stallone. Elle aurait ensuite subi des intimidations et des menaces physiques afin de ne rien révéler de cet épisode plus que scabreux.

"C'est une histoire ridicule et catégoriquement fausse : personne n'a jamais été au courant de cette histoire avant sa publication aujourd'hui, y compris M. Stallone ou qui que ce soit. Ça n'est jamais arrivé", a clamé de son côté la porte-parole de l'acteur américain, Michelle Bega, sur TMZ. Même ton sur le site Raw Story, où la représentante de l'acteur dénonce "une affaire montée de toutes pièces". "Personne n'a jamais entendu parler de cette histoire, avant la parution de cet article, y compris Monsieur Stallone. Il n'a d'ailleurs jamais été contacté par les autorités, ni par quiconque au sujet de cette affaire", a-t-elle réitéré.