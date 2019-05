Sylvester Stallone : Avec ses divines femme et fille, il fait face à un gorille

Sylvester Stallone a provoqué la frénésie au 72e Festival de Cannes ! Venu pour présenter les premières images de Rambo V : Last Blood ainsi que pour assurer une masterclass, la superstar hollywoodienne de 72 ans a également participé à une soirée cannoise. Avec sa femme Jennifer Flavin et l'une de ses trois filles, Sistine, l'acteur était ainsi invité d'honneur du cocktail et dîner Millenium Media organisés par Five Eyes Production sur la plage La Môme, le 24 mai 2019. Au cours de l'événement, l'icône du cinéma a eu le plaisir de découvrir l'oeuvre que l'artiste Richard Orlinski a réalisé en son hommage : un "Wild Kong" d'une valeur de 80 000 euros !

Si les flashs ont crépité lors de l'arrivée de Sylvester Stallone accompagné de ses superbes femme et fille à la soirée, les convives ont également pu apprécier la présence de l'as du rire Chris Tucker, qui est lui aussi venu en famille. La star de Rush Hour était en effet à Cannes avec son fiston, Destin, qu'il a eu avec son ex-femme Azja Pryor. Sirène sur le tapis rouge, Paz Vega était tout aussi sublime durant cette fête et a pu retrouver son partenaire de Rambo.

Dans ce cinquième opus de la saga, le célèbre vétéran de la Guerre du Vietnam, John Rambo, va affronter un cartel mexicain après l'enlèvement de la fille d'un ami. Cela fait dix ans que le film a été annoncé. Selon Allociné, il devait d'abord "lorgner du côte de la science-fiction (il était question d'un soldat génétiquement modifié)". Puis, le projet est resté dans un tiroir, avant d'être relancé en 2014 lorsque les droits ont été achetés par la firme allemande Splendid Film. L'année suivante, Stallone songe à faire un reboot avec Ryan Gosling dans le rôle du vétéran. Finalement, début octobre 2018, des photos de ce cinquième volet sont dévoilées, montrant Stallone avec un look de cowboy. La sortie du film est annoncée le 25 septembre 2019