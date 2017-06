Sylvester Stallone en deuil : Le réalisateur de Rocky est mort !

Chef monteur et assistant au début de sa carrière, John G. Avildsen s'était tourné vers la réalisation à l'âge de 32 ans. En 1969, il signait son premier long métrage, un drame intitulé Turn On To Love.

Entre comédies et drames, il s'est fait très remarqué dans les années 1970 en réalisant pas moins de dix longs métrages, dont le fameux Rocky en 1976. Outre Stallone, il a dirigé les plus grands, de Burt Reynolds (W.W. and the Dixie Dancekings), Paul Servino (Slow Dancing in the Big City), Marlon Brando (La Formule), John Belushi (Les Voisins), Peter Falk (Happy New Year) ou encore Morgan Freeman (Lean On Me). Il devait réaliser un nouveau drame, Nate & Al, avec Richard Dreyfuss, Josh Peck et Martin Landau à l'affiche.