Sylvester Stallone, Lisa Rinna : Leurs filles, des mannequins irrésistibles !

Les mannequins enfants de stars règnent sans partage sur la planète Mode ! Un règne qui s'étend de Los Angeles, où résident les filles de Sylvester Stallone et celles de Lisa Rinna, à Tokyo, vers laquelle les quatre jeunes femmes se sont envolées pour une mission d'égéries. Sophia, Scarlet, Delilah et Amelia partent à la conquête du pays du Soleil Levant...

Les Millennials suscitent la convoitise des marques ! Samantha Vega leur a dédié une campagne publicitaire, baptisée "Millennials Sisters". Les soeurs Sophia et Scarlet Rose Stallone (20 et 15 ans), et Delilah et Amelia (19 et 16 ans) en sont les héroïnes.

Elles ont fêté la publication ce mercredi 26 juillet, au cours d'un événement dans un magasin Samantha Thavasa - le nom du groupe propriétaire de Samantha Vega -, à Tokyo.