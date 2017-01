Sylvester Stallone, papa fier avec ses trois filles et bombes des Golden Globes

Un an après avoir remporté le plus beau trophée de sa carrière pour Creed, Sylvester Stallone était de retour aux Golden Globes. Cette fois-ci, pas de pression pour l'iconique visage de Rocky Balboa au cinéma. Mieux encore, l'acteur américain a pu se pavaner fièrement avec, à son bras, sa femme Jennifer Flavin d'un côté, ses trois bombes de filles de l'autre. Et comme prévu, ce sont bien ses trois jeunes demoiselles qui lui ont volé la vedette.

Sophia (20 ans), Sistine (18 ans) et Scarlet (14 ans) avaient été nommées Miss Golden Globes 2017. Un honneur pour ces trois soeurs inséparables et une première dans l'histoire de cette cérémonie qui a pour habitude, chaque année, de porter aux nues non pas plusieurs mais un seul ou une seule un fils de ou fille de.

Maman au style, papa aux conseils

Habituées des tapis rouges, les trois jeunes femmes n'ont pas failli à leur rôle devant les caméras du monde entier, qui se sont volontiers braquées sur elles. Toutes vêtues d'une robe noire, elles avaient en revanche opté pour une coupe différente selon leurs goûts et leur morphologie. Juste avant la soirée, Sistine – la seule des trois à avoir débuté une carrière de mannequin – expliquait que leur mère Jennifer Flavin avait été leur styliste. L'aînée Sophia avait ainsi opté pour un décolleté sexy sublimé par un collier Bulgari, sa soeur adorée Sistine, pour une robe moulante et des épaules en transparence, tandis que la petite dernière avait choisi les bretelles discrètes d'une tenue Michael Kors et arborait un très beau collier Messika Paris.

Sous le feu des projecteurs, très attendues – on en veut pour preuve le prestigieux Hollywood Reporter qui leur consacrait une couverture –, les trois jeunes filles ont réussi leur soirée. Quelques heures plus tôt, Sylvester Stallone avait posté une vidéo des trois filles s'apprêtant à quitter la maison pour se préparer. "Mon père m'a donné comme conseil de parler fort et clairement, d'avoir une belle posture et de ne pas tomber. En fait, il m'a entraînée à marcher avec des hauts talons pendant une heure chaque jour. Il ne voulait pas que je tombe", a confié la jolie Scarlet.