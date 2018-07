Sylvester Stallone : Pizza et yacht hors de prix à Saint-Tropez avec ses filles

Comme chaque année, le clan Stallone prend ses quartiers à Saint-Tropez, ou plutôt dans sa baie. Sylvester Stallone et sa famille ont été aperçus dans la célèbre station balnéaire azuréenne le 12 juillet 2018. À la surprise générale, l'acteur hollywoodien a dîné dans la pizzeria Marcellino avec sa femme Jennifer Flavin et leurs trois filles, Sistine (20 ans), Sophia (21 ans) et Scarlet (16 ans). "Nous n'avons jamais vu autant de monde ! Quelqu'un avait réservé pour douze personnes en nous annonçant qu'il y avait une star dans le lot, mais jamais je n'aurais imaginé que c'était lui !", racontait ce vendredi 13 juillet à Nice Matin Céline Goyons, la gérante de l'établissement avec son frère Stéphane et sa cousine Valérie. "Il a commandé un assortiment de charcuterie italienne avec Stracciatella, pizza tartufo aux truffes et notre spéciale burrata en forme d'étoile. Le tout arrosé d'un Domaine Ott, Chablis et Barolo", a-t-elle précisé.

À la nuit tombée, toute la smala est repartie pour rejoindre son yacht, créant un attroupement sur le port où mouillent des dizaines de bateaux, tous plus impressionnants les uns que les autres.

Toute la tribu a ensuite retrouvé le calme du Hurricane Run, un remarquable yacht loué par la star de Rocky pour la modique somme de 245 000 euros la semaine ! Le 14 juillet, en pleine fête nationale pour la France, Sly et les siens étaient à nouveau photographiés, à bord de leur bateau. On a pu apercevoir les bombesques filles de l'acteur, ainsi que leur non moins sculpturale maman. Des amis, notamment des filles, étaient aussi présents.