Sylvester Stallone : Ses filles, James Bond girls bombesques avant le grand soir

Miss Golden Globes 2017, les soeurs Stallone vont assurément électriser le tapis rouge de la 74e cérémonie hollywoodienne qui se tiendra ce 8 janvier à Los Angeles. Les trois filles du roc Sylvester Stallone ont été choisies par la HFPA (Hollywood Foreign Press Association) comme la tradition exige d'élire chaque année un "enfant de" à qui on promet un bel avenir. Pour cette année, le choix s'est tourné exceptionnellement vers ces trois filles inséparables.

Après avoir aimanté les regards lors des nominations en décembre, les filles ont lancé le compte à rebours avant le grand soir. Le 4 janvier, elles étaient aux côtés de l'animateur des Golden Globes 2017, Jimmy Fallon, pour dérouler le tapis rouge que fouleront une bonne centaine de stars dimanche soir. Inutile de préciser que les trois jeunes filles ont captivé leur audience, ce dont s'est amusé le présentateur du Tonight Show qui sera chargé d'animer la cérémonie au Beverly Hilton Hotel.

Se prenant pour un agent secret façon 007, Fallon a donné le ton côté humour, vite imité par Sophia (20 ans), Sistine (18) et Scarlet (14). Trois bombes qui se sont amusées à jouer les James Bond girls, non sans un certain charme.

La businesswoman, le mannequin et la muse

Sous le feu des projecteurs avec ces Golden Globes, les trois soeurs savourent leur médiatisation et s'éclatent. Croisée au Bal des Débutantes en 2012, l'aînée Sophia n'a pourtant jamais brillé malgré son envie initiale de devenir actrice. Discrète, avec aujourd'hui le désir de devenir entrepreneur en créant sa propre marque de maquillage ou de vêtements, elle a laissé sa petite soeur Sistine briller devant les objectifs. Résultat, à 17 ans à peine et non sans rendre fier son papa, elle est devenue mannequin chez IMG Models et s'apprête à prendre son envol. Quant à la petite dernière, elle est la chouchoute de son père Sly, tout du moins socialement parlant. Si les deux grandes sont indépendantes sur Instagram, Scarlet se retrouve à être la muse des vidéos de son papounet de 70 ans.

Propulsées mais cette fois-ci sans papa derrière, les trois filles voient leurs langues se délier pour la première fois. Comme leur confidence sur le nom qu'elles portent et le côté iconique de son père qu'elles ont ignoré pendant longtemps. "Les gens s'en prenaient à lui ou demandaient des autographes et on se disait juste : 'C'est simplement notre papa. Il n'est pas si cool que ça.' Mais on réalise maintenant à quel point c'est une figure incontournable à Hollywood", raconte Sistine à The Hollywood Reporter. Si elles n'ont pas toujours eu conscience de l'image de leur père, elles savent très bien qui il est et ont déjà vu ses films. Plusieurs fois même, à commencer par Rocky. "À chaque fois que ça passe à la télé, il nous le fait regarder, a confié Sistine. Il nous explique tout ce qu'on ne pouvait pas comprendre auparavant."