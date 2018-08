Sylvester Stallone : Ses filles Sistine et Scarlet, détendues au Mexique

Cet été, les photos de vacances des stars ont embrasé les réseaux sociaux ! La fille de Sylvester Stallone en a également partagé avec ses milliers de followers. Sistine est partie avec sa petite soeur Scarlet au Mexique et s'y est dorée la pilule en bikini...

Le Mexique fait partie des destinations de vacances préférées des stars. Rihanna, Kendall Jenner, Khloé Kardashian et leurs chéris respectifs y ont posé leurs valises cette saison. Sistine et Scarlet Stallone ont rejoint la liste de touristes VIP en s'installant à Cabo San Lucas. Elles y ont été photographiées mardi dernier (14 août), profitant d'un après-midi ensoleillé.

Les 2 soeurs de 20 et 16 ans ont alors passé leur journée entre la terrasse de leur résidence, dotée d'une piscine, et la plage. Sistine en a fait un décor idéal pour ses photos de vacances à publier sur Instagram. Ses plus de 860 000 abonnés sont sous le charme !