Sylvester Stallone : Son Noël, entouré de ses 3 bombes de filles et de Schwarzy

Avec ses 5 millions d'abonnés, Sylvester Stallone s'est pris au jeu des réseaux sociaux et plus particulièrement d'Instagram, où il est très actif. C'est d'ailleurs là qu'il a posté des photos de son Noël 2017, qu'il a passé en famille. Le 24, il avait publié une photo où il apparaissait au côté de sa mère et de son frère. Le lendemain, il était au côté de ses trois sublimes filles, Sophia (21 ans), Sistine (19) et Scarlet (15), et de son épouse Jennifer Flavin.

Les trois jeunes Stallone, qui entouraient leur père, étaient toutes habillées d'un t-shirt rouge où on pouvait lire l'inscription "Joyeux Noël" en anglais. Les trois demoiselles ont elle aussi publié sur leurs propres réseaux (Scarlet compte environ 385 000 followers, Sistine un peu plus de 618 000 et Sophia, la plus populaire, a 628 000 abonnés) quelques photos de ce Noël en famille.