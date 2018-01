Sylvie Tellier, Alexia Mori... Ces stars qui donnent envie de faire du sport

Il y a des personnalités qui donnent envie de prendre soin de soi et notamment de faire du sport. Alors que 2018 approche avec son lot de fameuses bonnes résolutions, voici de quoi se motiver un peu.

Alexia Mori (Secret Story 7) et Julia Paredes (Les Anges) ont un point commun : elles sont toutes les deux devenues maman et ont fait le choix de se mettre au sport afin de perdre leurs kilos de grossesse. Alexia, mère d'une petite Louise, faisait déjà beaucoup d'exercice avant sa grossesse. Elle a donc repris le chemin des salles de sport et a même mis au point un programme spécial pour se transformer, le Alexia's Challenge. Et ça marche puisqu'elle a perdu 26 kilos, soit plus qu'elle n'en a pris pendant sa grossesse. Alexia Paredes aussi a succombé à l'appel des salles de sport et la maman de Luna affiche désormais un corps parfait.

Du côté des Miss aussi ça bosse dur. La patronne Sylvie Tellier en est le parfait exemple. La femme de 39 ans au corps parfait se relâche rarement. Elle s'est même entraînée lorsqu'elle était en voyage aux États-Unis avec les 30 Miss régionales du concours Miss France 2018. Eh oui, a presque 40 ans, elle n'a rien à envier à ses protégées. De son côté, Laury Thilleman (Miss France 2011) est de loin la plus sportive des reines de beauté. L'ambassadrice Reebok, qui est même journaliste sportive, participe à des courses en tout genre, et plus elles sont difficiles, comme la Spartan Winter Race, plus elle adore ! Entre deux foulées, elle fait aussi du vélo, du ski, de la nage... Un vrai modèle à suivre.

Du côté de ces messieurs, Matthieu Delormeau est également très motivant. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste de 43 ans (si, si, il a bien 43 ans !!) a un vrai corps de jeune homme, à l'instar d'Olivier Minne qui a musclé son body comme personne.

Enfin, s'il y a bien un programme de télévision qui réunit des personnes qui donnent envie de prendre soin de son corps, c'est Danse avec les stars. Katrina Patchett, Hajiba Fahmy, Candice Pascal, Christian Milette, le très sexy Anthony Colette ou Christophe Licata sont des exemples à suivre.