Sylvie Tellier : Après le calvaire, sa fille Margaux quitte enfin l'hôpital

Fin du calvaire pour Margaux (3 ans).

Ce samedi 10 février 2018, Sylvie Tellier a annoncé que sa fille sortait enfin de l'hôpital. "Bye bye Necker. Désolée mais tu ne vas pas nous manquer, même si vous êtes super !", a-t-elle légendé une vidéo sur laquelle on peut apercevoir Margaux courir vers la sortie de l'hôpital Necker-Enfants malades. Elle a ensuite partagé un cliché de son salon. A côté, on peut lire : "Home sweet home. Après 10 jours à l'hôpital Necker quel bonheur de rentrer chez soi. Merci pour tous vos messages, vos marques d'affection. Notre princesse rentre à la maison pour notre plus grand bonheur."