Sylvie Tellier, bientôt maman pour la 3e fois : Le choix du prénom fait débat !

Dans quelques petites semaines, Sylvie Tellier accueillera son troisième enfant.

Interrogée par nos confrères de Gala, la directrice de la société Miss France a confié que ses aînés Oscar (8 ans, fruit de son premier mariage avec Camille Le Maux) et Margaux (4 ans, née de ses amours avec son second mari Laurent) avaient quelques idées pour le futur prénom du bébé attendu pour début juillet.

"Depuis que nous leur avons annoncé la bonne nouvelle, Oscar et Margaux sont impatients", a commencé Sylvie Tellier avec la satisfaction de voir ses aînés prêts à devenir grand frère et grande soeur. Et l'ex-Miss France 2001 qui garde pour l'instant secret le sexe de son bébé de poursuivre : "Nous les consultons régulièrement sur des idées de prénom – notre choix n'est pas encore arrêté – et ils nous soumettent les leurs. Je crois qu'Oscar nous a proposé les prénoms et les noms de tous les joueurs du PSG ! Quant à Margaux, elle a suggéré qu'on continue à l'appeler 'bébé'. Simple, pragmatique..."

Une chose est sûre, Sylvie Tellier est très satisfaite d'accueillir un nouvel enfant dans son cocon familial. Elle ne le cache pas, celui-ci sera très certainement son dernier. "Trois enfants à 40 ans, on peut considérer que j'ai fait ma part du boulot ! Je profiterai à fond de mon petit dernier quand il sera là", a-t-elle assuré. Par ailleurs, revenant sur les mini-polémiques autour de sa pratique du sport en pleine grossesse, a commenté : "Je suis l'avis de mon médecin. (...) J'ai considérablement réduit mon activité physique et je me contente d'exercices compatibles avec la grossesse."

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.