Sylvie Tellier dévoile une rare photo de son mari Laurent avec leur petit Roméo

Sylvie Tellier, très présente sur Instagram, a dédié sa publication du 16 juin 2019 à son mari Laurent qu'elle a épousé le 14 juillet 2017.

En effet, afin de célébrer la fête des Pères comme il se doit, la directrice de l'organisation Miss France a posté une photo de son époux – chose qui n'arrive pas si souvent ! – datant de l'été dernier tandis qu'il tenait leur petit Roméo (11 mois) tout contre lui. En légende, Sylvie Tellier (41 ans) a indiqué : "Définition d'un papa : être sur lequel on s'abandonne en toute confiance. Celui qui nous porte et nous soutient tout au long de notre vie #bonnefetepapa #fathersday #ete2018"

Evidemment, la publication familiale a énormément plu et a reçu près de 16 000 likes en moins de 24 heures. Les anciennes Miss France Chloé Mortaud (2009) et Linda Hardy (1992) ont notamment posté des émojis "coeur" en guise de commentaires. Simple et efficace !

Quelques instants plus tôt, Sylvie Tellier postait déjà une citation d'Oscar Wilde qui en disait long sur ce qu'elle pense de son compagnon Laurent. "La véritable perfection d'un homme réside, non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est", relayait-elle. Et d'ajouter : "Une belle fête à tous les papas."

Pour rappel, Sylvie Tellier est également la maman d'Oscar (8 ans) et de Margaux (4 ans), fruits de ses amours passées avec Camille le Maux.